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“Ані водою, ані ракетами терористам не вдасться зупинити Україну”: Зеленський прокоментував підрив Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 379552 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував підрив окупантами Каховської ГЕС, заявивши, що ані водою, ані ракетами рф не вдасться зупинити Україну. Про повідомляє УНН із посиланням на заяву Президента в Telegram.

“Ані водою, ані ракетами терористам не вдасться зупинити Україну”: Зеленський прокоментував підрив Каховської ГЕС

Цитата

“Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну”, - заявив Президент.

За словами Зеленського, усі відповідні служби працюють для вирішення проблеми. Глава держави закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

Також Зеленский повідомив, що скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо

російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. 

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

Як повідомили в Херсонський ОВА, через декілька годин вода сягне критичного рівня.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО.

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