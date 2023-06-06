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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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"Ни водой, ни ракетами террористам не удастся остановить Украину": Зеленский прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 379552 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подрыв оккупантами Каховской ГЭС, заявив, что ни водой, ни ракетами рф не удастся остановить Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Президента в Telegram.

"Ни водой, ни ракетами террористам не удастся остановить Украину": Зеленский прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Цитата

“Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо изгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину”, - заявил Президент.

По словам Зеленского, все соответствующие службы работают для решения проблемы. Глава государства призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

Также Зеленский сообщил, что созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. 

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

Как сообщили в Херсонский ОВА, через несколько часов вода достигнет критического уровня.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

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