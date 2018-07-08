Англійці “захопили” магазин ІКЕА після перемоги над Швецією на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Фанати збірної Англії влаштували справжній безлад в одному з магазинів швецької мережі ІКЕА після перемоги збірної Сполученого Королівства на чемпіонаті світу з футболу над командою з Швеції. Відео неприйнятної поведінки щасливих і гучних фанатів оприлюднили користувачі соцмереж, передає УНН.
Після того, як Англія з рахунком 2:0 перемогла на Мундіалі, шанувальники збірної Англії захопили магазин ІКЕА у Вестфілд Стратфорд Сіті. Уболівальники били м’які меблі і стрибали по ліжках, співаючи слогани на підтримку збірної.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАТО хизується: усі фіналісти ЧС з футболу є членами Альянсу
Зазначимо, IKEA — швецька компанія, яка розробляє та продає меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому.
Нагадаємо, Англія здолала Швецію в чвертьфіналі ЧС-2018.
Scenes at your local IKEA LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #ENGSWE pic.twitter.com/BFccqzjRtj— ӈ (@cutclear) 7 июля 2018 г.