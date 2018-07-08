Англійці “захопили” магазин ІКЕА після перемоги над Швецією на ЧС-2018

Після того, як Англія з рахунком 2:0 перемогла на Мундіалі, шанувальники збірної Англії захопили магазин ІКЕА у Вестфілд Стратфорд Сіті. Уболівальники били м’які меблі і стрибали по ліжках, співаючи слогани на підтримку збірної.

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Зазначимо, IKEA — швецька компанія, яка розробляє та продає меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому.

Нагадаємо, Англія здолала Швецію в чвертьфіналі ЧС-2018.

Scenes at your local IKEA LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #ENGSWE pic.twitter.com/BFccqzjRtj