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Англійці “захопили” магазин ІКЕА після перемоги над Швецією на ЧС-2018

Київ • УНН

 • 18660 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Фанати збірної Англії влаштували справжній безлад в одному з магазинів швецької мережі ІКЕА після перемоги збірної Сполученого Королівства на чемпіонаті світу з футболу над командою з Швеції. Відео неприйнятної поведінки щасливих і гучних фанатів оприлюднили користувачі соцмереж, передає УНН.

Після того, як Англія з рахунком 2:0 перемогла на Мундіалі, шанувальники збірної Англії захопили магазин ІКЕА у Вестфілд Стратфорд Сіті. Уболівальники били м’які меблі і стрибали по ліжках, співаючи слогани на підтримку збірної.

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Зазначимо, IKEA — швецька компанія, яка розробляє та продає меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому.

Нагадаємо, Англія здолала Швецію в чвертьфіналі ЧС-2018.

Scenes at your local IKEA LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #ENGSWE pic.twitter.com/BFccqzjRtj

— ӈ (@cutclear) 7 июля 2018 г.

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