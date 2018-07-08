Англичане "захватили" магазин IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018

После того, как Англия со счетом 2:0 победила на Мундиале, поклонники сборной Англии захватили магазин ИКЕА в Вестфилд Стратфорд Сити. Болельщики били мягкую мебель и прыгали по кроватям, распевая слоганы в поддержку сборной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО хвастает: все финалисты ЧМ по футболу являются членами Альянса

Отметим, IKEA - шведская компания, которая разрабатывает и продает мебель, кухонную технику и аксессуары для дома.

Напомним, Англия победила Швецию в четвертьфинале ЧМ-2018.

Scenes at your local IKEA LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #ENGSWE pic.twitter.com/BFccqzjRtj