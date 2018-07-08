Англичане "захватили" магазин IKEA после победы над Швецией на ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Фанаты сборной Англии устроили настоящий беспорядок в одном из магазинов шведской сети IKEA после победы сборной Соединенного Королевства на чемпионате мира по футболу над командой из Швеции. Видео неприемлемого поведения счастливых и громких фанатов обнародовали пользователи соцсетей, передает УНН.
После того, как Англия со счетом 2:0 победила на Мундиале, поклонники сборной Англии захватили магазин ИКЕА в Вестфилд Стратфорд Сити. Болельщики били мягкую мебель и прыгали по кроватям, распевая слоганы в поддержку сборной.
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Отметим, IKEA - шведская компания, которая разрабатывает и продает мебель, кухонную технику и аксессуары для дома.
Напомним, Англия победила Швецию в четвертьфинале ЧМ-2018.
Scenes at your local IKEA LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #ENGSWE pic.twitter.com/BFccqzjRtj- ӈ (@cutclear) 7 июля 2018 г.