Англійці витратять лотерейний виграш на "весілля своєї мрії"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Сімейна пара з Торнбері (Англія) виграла 1 млн фунтів стерлінгів (майже 1,3 млн дол. США) у лотерею, передає УНН з посиланням на The Sun.
Ім'я переможців - Ендрю Саймс і Наталі Меткалф. Вони виграли у лотерею 1 лютого.
"А 2 лютого з'явилась на світ наша дочка", - розповіла англійка.
Переможці планують витратити частину виграшу на покупку будинку.
"Ми часто жартували, що єдиний спосіб купити будинок - це виграти у лотерею. Ми не знали, що це виявиться правдою. Тепер ми можемо купити будинок, і не турбуватися про іпотеку. Не потрібно думати про додаткові витрати кожного місяця", - прокоментувала виграш переможниця.
Ще частина виграшу піде на організацію весілля, розповів англієць.
"Тепер ми можемо зіграти весілля нашої мрії, і нас не гризе почуття провини, що ми марнотратні", - додав він.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають у лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.
Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.
А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину від виграного у лотерею мільйона на ремонт у будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.