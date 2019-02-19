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Англичане потратят лотерейный выигрыш на "свадьбу своей мечты"

Англичане потратят лотерейный выигрыш на "свадьбу своей мечты"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Семейная пара из Торнбери (Англия) выиграла 1 млн фунтов стерлингов (почти 1,3 млн долл. США) в лотерею, передает УНН со ссылкой на The Sun.

Имя победителей - Эндрю Саймс и Натали Меткалф. Они выиграли в лотерею 1 февраля.

"А 2 февраля появилась на свет наша дочка", - рассказала англичанка.

Победители планируют потратить часть выигрыша на покупку дома.

"Мы часто шутили, что единственный способ купить дом - это выиграть в лотерею. Мы не знали, что это окажется правдой. Теперь мы можем купить дом, и не беспокоиться об ипотеке. Не нужно думать о дополнительных расходах каждый месяц", - прокомментировала выигрыш победительница.

Еще часть выигрыша уйдет на организацию свадьбы, рассказал англичанин.

"Теперь мы можем сыграть свадьбу нашей мечты, и нас не гложет чувство вины, что мы расточительны", - добавил он.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.

А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.

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