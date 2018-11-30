Англійці розумно витратили лотерейний виграш

КИЇВ. 30 листопада. УНН. На початку цього року сімейна пара з Великої Британії виграла 18 млн фунтів стерлінгів (23 млн доларів) в лотерею. Через рік переможці розповіли журналістам The Sun, як виграш змінив їхнє життя, передає УНН.