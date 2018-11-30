Англійці розумно витратили лотерейний виграш
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На початку цього року сімейна пара з Великої Британії виграла 18 млн фунтів стерлінгів (23 млн доларів) в лотерею. Через рік переможці розповіли журналістам The Sun, як виграш змінив їхнє життя, передає УНН.
Ім’я щасливчиків — Денніс і Ширлі Банфілд. Вони прожили разом 60 років. Грошовий приз вирішили витрачати розумно.
“Ми могли б витратити виграш на новий розкішний особняк. Але вирішили реставрувати будинок, в якому живемо. Він став для нас рідним”, — розповіла переможниця.
Мільйонери віддали частину виграшу на благодійність. Також допомогли фінансово двом дочкам.
“Гроші не зіпсували нас. Навпаки — виграш викликав у нас бажання допомагати іншим”, — розповіла англійка.
Нагадаємо, українці також здебільшого розпоряджаються лотерейними виграшами розумно: на ремонт будинку, покупку автомобіля або житла для дітей.
Наприклад, один з попередніх переможців популярної української лотереї “Лото-Забава” Олександр Гречко планує інвестувати виграш в розвиток і навчання своєї 6-річної доньки. На решту грошей хоче купити собі житло.