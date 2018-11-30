Англичане разумно потратили крупный лотерейный выигрыш
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В начале этого года семейная пара из Великобритании выиграла 18 млн фунтов стерлингов (23 млн долларов) в лотерею. Спустя год победители рассказали журналистам The Sun, как выигрыш изменил их жизнь, передает УНН.
Имя счастливчиков — Деннис и Ширли Банфилд. Они прожили вместе 60 лет. Денежный приз решили тратить разумно.
“Мы могли бы потратить выигрыш на новый роскошный особняк. Но приняли решение реставрировать дом, в котором живем. Он стал для нас родным”, — рассказала победительница.
Миллионеры отдали часть выигрыша на благотворительность. Также помогли финансово двум дочерям.
“Деньги не испортили нас. Наоборот — выигрыш побудил у нас желание помогать другим”, — рассказала англичанка.
Напомним, украинцы также в абсолютном большинстве случаев распоряжаются лотерейными выигрышами разумно: на ремонт дома, покупку автомобиля или жилья для детей.
Например, один из предыдущих победителей популярной украинской лотереи “Лото-Забава” Александр Гречко планирует инвестировать выигрыш в развитие и обучение своей 6-летней дочери. На оставшиеся деньги хочет купить себе жилье.