Англійці підтримали впровадження депозитної системи збору відходів

Представник організації, волонтер Кліфф Калвер переконаний, що пластикові відходи завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу.

"Кількість пластмаси щодня збільшується. У 2050 році в океанах пластика буде більше, ніж риби", - заявив він.

46-річний волонтер переконаний, що впровадження заставної системи збору тари є необхідним заходом.

"Ми вважаємо, що уряд повинен запровадити заставну систему збору тари. Вона буде стимулювати людей здавати тару, щоб повернути собі частину грошей. Нам потрібно рятувати наші моря і впровадження даної системи - хороша ідея", - підкреслив він.

Нагадаємо, заставна (депозитна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.

Заставну систему планують ввести також в Білорусі і в Україні. У червні народні депутати України відвідали Німеччину, щоб на практиці ознайомитися з механізмом роботи. Системою залишилися задоволені і пообіцяли найближчим часом винести питання в зал парламенту.

Довідка УНН: принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат - він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.