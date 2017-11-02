Англичане поддержали внедрение депозитной системы сбора отходов

Представитель организации, волонтер Клифф Калвер убежден, что пластиковые отходы наносят непоправимый ущерб окружающей среде.

"Количество пластмассы ежедневно увеличивается. В 2050 году в океанах пластика будет больше, чем рыбы", - заявил он.

46-летний волонтер убежден, что внедрение залоговой системы сбора тары является необходимой мерой.

"Мы считаем, что правительство должно внедрить залоговую систему сбора тары. Она будет стимулировать людей сдавать тару, чтобы вернуть себе часть денег. Нам нужно спасать наши моря и внедрение данной системы - хорошая идея", - подчеркнул он.

Напомним, залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Залоговую систему планируют ввести также в Белоруссии и в Украине. В июне народные депутаты Украины посетили Германию, чтобы на практике ознакомиться с механизмом работы. Системой остались довольны и пообещали в ближайшее время вынести вопрос в зал парламента.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок здают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.