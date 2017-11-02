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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 33350 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 91051 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101459 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101380 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Англичане поддержали внедрение депозитной системы сбора отходов

Англичане поддержали внедрение депозитной системы сбора отходов

Киев  •  УНН

 • 11325 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Волонтеры национальной благотворительной организации "Surfers Against Sewage" выступили в поддержку намерений правительства внедрить депозитную (залоговую) систему сбора тары в Великобритании. Об этом сообщает издание The News, передает УНН.

Представитель организации, волонтер Клифф Калвер убежден, что пластиковые отходы наносят непоправимый ущерб окружающей среде.

"Количество пластмассы ежедневно увеличивается. В 2050 году в океанах пластика будет больше, чем рыбы", - заявил он.
46-летний волонтер убежден, что внедрение залоговой системы сбора тары является необходимой мерой.

"Мы считаем, что правительство должно внедрить залоговую систему сбора тары. Она будет стимулировать людей сдавать тару, чтобы вернуть себе часть денег. Нам нужно спасать наши моря и внедрение данной системы - хорошая идея", - подчеркнул он.

Напомним, залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Залоговую систему планируют ввести также в Белоруссии и в Украине. В июне народные депутаты Украины посетили Германию, чтобы на практике ознакомиться с механизмом работы. Системой остались довольны и пообещали в ближайшее время вынести вопрос в зал парламента.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок здают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

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