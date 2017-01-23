Англійський футболіст отримав перелом черепа під час матчу АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Англійський футболіст Халл Сіті" Райян Мейсон отримав перелом черепа та крововилив у мозок під час матчу 22-го туру англійської Прем’єр-Ліги проти "Челсі", передає УНН з посиланням на The Mirror.
Під час матчу, в верховій боротьбі проти захисника “Челсі” Гарі Кейхіла, Р.Мейсон отримав удар в голову, після чого він не зміг підвестисть, і був змушений залишити стадіон.
Футболіста було доставлено до лікарні, де у нього діагностували перелом черепа та крововилив у мозок.
Наразі лікарі оцінюють стан гравця як стабільний.
Як повідомляв УНН, французький футболіст Г.Фофана завершив кар'єру у віці 25 років.