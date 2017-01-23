Английский футболист получил перелом черепа во время матча АПЛ

Во время матча, в верховой борьбе против защитника "Челси" Гари Кейхила, Р.Мейсон получил удар в голову, после чего он не смог подняться, и был вынужден покинуть стадион.

Футболиста доставили в больницу, где у него диагностировали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

Сейчас врачи оценивают состояние игрока как стабильное.

Как сообщал УНН, французский футболист Г.Фофана завершил карьеру в возрасте 25 лет .