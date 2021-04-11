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Англійські ресторани та паби сьогодні відновлюють роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Англійські магазини, перукарні, тренажерні зали та паби знову відкриються в понеділок, 12 квітня. Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що це "великий крок" до звільнення від обмежень пандемії COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

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“Я впевнений, що це буде величезним полегшенням для тих власників підприємств, які так довго були закриті, а для всіх інших це шанс повернутися до того, що ми любимо. Я закликаю всіх продовжувати поводитися відповідально і пам’ятати про „руки, обличчя, простір і свіже повітря “, щоб придушити COVID, коли ми продовжуємо нашу програму вакцинації”, — сказав прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Деталі

Сотні тисяч підприємств були закриті з початку січня, коли Англія ввела карантинні обмеження. Британські роздрібні торговці, які втратили приблизно 27 мільярдів фунтів стерлінгів (37 мільярдів доларів) під час блокування, сподіваються, що відкладений попит сприятиме торговому буму.

Неосновні магазини, такі як мережі для дому та моди, знову відкриються в Уельсі, а також Англії в понеділок, хоча магазинам у Шотландії потрібно почекати до 26 квітня.

Паби та ресторани зможуть подавати продукцію на відкритому повітрі з понеділка. Обслуговування в приміщенні буде дозволено не раніше 17 травня.

Додатково

Кампанія вакцинації, яка здійснила перший укол майже для половини дорослих, та заходи блокування дозволили зменшити кількість смертностей більш ніж на 95%, а випадки захворювання — на понад 90% від піку січня.

Сім випадків смерті в неділю протягом 28 днів після позитивного тесту на COVID — це найнижча щоденна кількість смертей за цим показником з 14 вересня.

Цей прогрес дозволить продовжувати поетапне послаблення блокування, сказав Джонсон на початку цього місяця, додавши, що він з нетерпінням чекає пінти в саду пабу.

Нагадаємо

У Великій Британії зафіксувалипонад 127 000 загиблих, вона посідає п’яте місце серед загиблих у світі від COVID-19.

Британський регулятор охорони здоров'я може обмежити використання AstraZeneca для молодих людей.

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