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Английские рестораны и пабы сегодня возобновляют работу

Английские рестораны и пабы сегодня возобновляют работу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Английские магазины, парикмахерские, тренажерные залы и рестораны снова откроются в понедельник, 12 апреля. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что это “большой шаг” к освобождению от ограничений пандемии COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Я уверен, что это будет огромным облегчением для тех владельцев предприятий, которые так долго были закрыты, а для всех остальных это шанс вернуться к тому, что мы любим. Я призываю всех продолжать вести себя ответственно и помнить о „руки, лицо, простор и свежий воздух“, чтобы подавить COVID, когда мы продолжаем нашу программу вакцинации ”, - сказал премьер-министр Борис Джонсон.

детали

Сотни тысяч предприятий были закрыты с начала января, когда Англия ввела карантинные ограничения. Британские розничные торговцы, которые потеряли примерно 27 млрд фунтов стерлингов (37 млн долларов) во время локдауна, надеются, что отложенный спрос будет способствовать торговому буму.

Неосновные магазины, такие как сети для дома и моды, вновь откроются в Уэльсе, а также Англии в понедельник, хотя магазинам в Шотландии нужно подождать до 26 апреля.

Пабы и рестораны смогут подавать продукцию на открытом воздухе с понедельника. Обслуживание в помещении будет разрешено не ранее 17 мая.

Дополнительно

Кампания вакцинации, которая осуществила первый укол почти для половины взрослых, и меры блокировки позволили уменьшить количество смертностей более чем на 95%, а случаи заболевания — более чем на 90% от пика января.

Семь случаев смерти в воскресенье в течение 28 дней после положительного теста на COVID — это самая низкая ежедневное количество смертей по этому показателю с 14 сентября.

Этот прогресс позволит продолжать поэтапное ослабление блокировки, сказал Джонсон в начале этого месяца, добавив, что он с нетерпением ждет пинты в саду паба.

Напомним

В Великобритании зафиксувалипонад 127 тыс. погибших , она занимает пятое место среди погибших в мире от COVID-19.

Британский регулятор здравоохранения может ограничить использование AstraZeneca для молодых людей.

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