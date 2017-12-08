Андрій Золотарьов: перспективи лівого руху в Україні - очевидні і природні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вчора, 7 листопада, Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2018 рік. У другому читанні за закон № 7000 проголосували 273 народних депутата, передає УНН.
Серед тих, хто голосував проти прийняття бюджету в цій редакції - лідер Соцпартії Сергій Каплін.
На його думку, одна з основних проблем полягає в тому, що закладений в бюджеті на наступний рік прожитковий мінімум втричі нижчим за фактичний. У нинішніх економічних умовах України такий недолік вкрай небезпечний з точки зору соціальних стандартів.
Згоден із Капліном і політолог Андрій Золотарьов в своєму блозі "Ліва опозиція знову рветься на політичну сцену України": "Для умов бідної країни, з неясними економічними перспективами, перспективи лівого руху - очевидні і цілком природні ... На політичну арену прагне повернутися ліва опозиція. Каплін з Соціалістичною партією вже тиждень торсає урядовий квартал ... Вимоги соціалістів зрозумілі - 5000 гривень мінімальна пенсія, 10000 гривень мінімальна зарплата. Поки Саакашвілі обрав своєю мішенню Порошенко, Каплін націлився на Гройсмана - подав проект постанови про його відставку. І о диво! Гройсман раптом заговорив як лівий, і з їх цифрами: про зарплату 10000, але поки середню".
На думку Золотарьова, Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману доведеться реагувати і на іншу ініціативу Сергія Капліна: "30 листопада 2017 року ним зареєстрований проект Закону № 7349 "Про внесення змін до Закону України "Про Державні гарантії Відновлення заощаджень громадян України" (щодо запровадження форм компенсації громадянам України знеціненіх заощаджень)".
Суть пропозиції Каплина - дозволити в рахунки виплат по "замороженим" вкладам у колишньому Ощадбанку оплачувати заборгованості по оплаті комунальних послуг, оплачувати медичні послуги, придбання ліків в державних і комунальних аптеках, оплачувати освіту в ПТУ та ВНЗ, а також купувати опалювальні прилади та оплачувати роботи по утепленню будинків".
Політолог вважає, що саме така активність Каплина відображає одну з перспективних політичних тенденцій сьогоднішнього дня - висунення на перший план соціальної складової масового протесту.