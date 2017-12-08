Андрій Золотарьов: перспективи лівого руху в Україні - очевидні і природні

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 166197 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 167138 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 297901 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 209568 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 310794 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 208342 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235524 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253632 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246286 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136169 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
72 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 85515 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 97484 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 52523 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 43901 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 130552 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 130552 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 166197 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 297901 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 310794 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 276716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 97484 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 85515 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 122963 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140268 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145657 перегляди
Актуальне
Андрій Золотарьов: перспективи лівого руху в Україні - очевидні і природні

Андрій Золотарьов: перспективи лівого руху в Україні - очевидні і природні

Київ • УНН

 • 32141 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вчора, 7 листопада, Верховна Рада України прийняла державний бюджет на 2018 рік. У другому читанні за закон № 7000 проголосували 273 народних депутата, передає УНН.

Серед тих, хто голосував проти прийняття бюджету в цій редакції - лідер Соцпартії Сергій Каплін.

На його думку, одна з основних проблем полягає в тому, що закладений в бюджеті на наступний рік прожитковий мінімум втричі нижчим за фактичний. У нинішніх економічних умовах України такий недолік вкрай небезпечний з точки зору соціальних стандартів.

Згоден із Капліном і політолог Андрій Золотарьов в своєму блозі "Ліва опозиція знову рветься на політичну сцену України": "Для умов бідної країни, з неясними економічними перспективами, перспективи лівого руху - очевидні і цілком природні ... На політичну арену прагне повернутися ліва опозиція. Каплін з Соціалістичною партією вже тиждень торсає урядовий квартал ... Вимоги соціалістів зрозумілі - 5000 гривень мінімальна пенсія, 10000 гривень мінімальна зарплата. Поки Саакашвілі обрав своєю мішенню Порошенко, Каплін націлився на Гройсмана - подав проект постанови про його відставку. І о диво! Гройсман раптом заговорив як лівий, і з їх цифрами: про зарплату 10000, але поки середню".

На думку Золотарьова, Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману доведеться реагувати і на іншу ініціативу Сергія Капліна: "30 листопада 2017 року ним зареєстрований проект Закону № 7349 "Про внесення змін до Закону України "Про Державні гарантії Відновлення заощаджень громадян України" (щодо запровадження форм компенсації громадянам України знеціненіх заощаджень)".

Суть пропозиції Каплина - дозволити в рахунки виплат по "замороженим" вкладам у колишньому Ощадбанку оплачувати заборгованості по оплаті комунальних послуг, оплачувати медичні послуги, придбання ліків в державних і комунальних аптеках, оплачувати освіту в ПТУ та ВНЗ, а також купувати опалювальні прилади та оплачувати роботи по утепленню будинків".

Політолог вважає, що саме така активність Каплина відображає одну з перспективних політичних тенденцій сьогоднішнього дня - висунення на перший план соціальної складової масового протесту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,270.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,055.40
Ethereum
$2,008.06