Андрей Золотарев: перспективы левого движения в Украине - очевидны и естественны

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Вчера, 7 ноября, Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2018 год. Во втором чтении за закон № 7000 проголосовали 273 народных депутата, передает УНН.

Среди голосовавших против принятия бюджета в этой редакции — лидер Соцпартии Сергей Каплин.

По его мнению, одна из основных проблем состоит в том, что заложенный в бюджете на следующий год прожиточный минимум втрое ниже фактического. В нынешних экономических условиях Украины такой недочёт крайне опасен с точки зрения социальных стандартов.

Согласен с Каплиным и политолог Андрей Золотарев в своём блоге “Левая оппозиция снова рвётся на политическую сцену Украины”: “Для условий бедной страны, со смутными экономическими перспективами, перспективы левого движения — очевидны и вполне естественны... На политическую арену стремится вернуться левая оппозиция. Каплин с Социалистической партией уже неделю тормошит правительственный квартал... Требования социалистов понятные — 5000 гривен минимальная пенсия, 10000 гривен минимальная зарплата. Пока Саакашвили выбрал своей мишенью Порошенко, Каплин нацелился на Гройсмана — подал проект постановления о его отставке. И о чудо! Гройсман вдруг заговорил как левый, и с их цифрами: про зарплату 10000, но пока среднюю”.

По мнению Золотарёва, премьер-министру Владимиру Гройсману придётся реагировать и на другую инициативу Сергея Каплина: “30 ноября 2017 года им зарегистрирован проект Закона № 7349 „Про внесення змін до Закону України „Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України“ (щодо запровадження форм компенсації громадянам України знецінених заощаджень)“.

Суть предложения Каплина — разрешить в счет выплат по "замороженным“ вкладам в бывшем Сбербанке оплачивать задолженности по оплате коммунальных услуг, оплачивать медицинские услуги, покупку лекарств в государственных и коммунальных аптеках, оплачивать образование в ПТУ и ВУЗах, а также покупать отопительные приборы и оплачивать работы по утеплению домов”.

Политолог считает, что именно такая активность Каплина отражает одну из перспективных политических тенденций сегодняшнего дня — выдвижение на первый план социальной составляющей массового протеста.

Украинские Национальные Новости

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