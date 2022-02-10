Андрій Пишний зірве ва-банк: екс-глава "Ощадбанку" може очолити НБУ

КИЇВ. 10 лютого. УНН. За інформацією наших джерел, новим керівником НБУ може стати екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний. Але навіть якщо це призначення не відбудеться, Пишного без посади не залишать. При цьому Банкову, мабуть, не турбує, що за Пишним тягнеться шлейф скандалів та кримінальних проваджень.

Колишній голова правління державного «Ощадбанку» Андрій Пишний може очолити НБУ. Про це пишуть телеграм канали , наші обізнані джерела в офісі президента і НБУ також підтвердили, що Пишний – основний кандидат у шорт-листі.

«Він сам більше хотів би очолити «Укрексімбанк», але там і без нього охочих багато. А ось піти до Нацбанку та виконувати хотілки Офісу президента з друкування гривні мало хто згоден. У Пишного після прольоту із Ощадбанком вибір невеликий – або на Нацбанк, або в небуття», - розповіло нам обізнане джерело в НБУ.

У жовтні 2021 року наглядова рада «Укрексімбанку» звільнила голову правління Євгена Мецгера у зв'язку з відкритим щодо нього кримінальним провадженням. Розслідування було розпочато на підставі заяви журналістів Радіо "Свобода" про напад на них Мецгера – банкіру під час інтерв'ю в його кабінеті не сподобалося питання про виданий "Укрексімбанком" проблемний кредит на 60 мільйонів доларів, після якого він дав команду охороні відібрати у журналістів камери та касети із записом бесіди. Згодом Мецгер вибачився за свою поведінку та написав заяву про складання повноважень.

До призначення нового голови правління обов'язки керівника Укрексімбанку виконує член правління банку Сергій Єрмаков.

У грудні минулого року було оголошено конкурс на заміщення посади голови правління, і сьогодні відбір кандидатів триває.

Про бажання президентського офісу поміняти голову НБУ повідомила британська Файненшл Таймс ще влітку минулого року. Шевченко відмовляється беззастережно виконувати команди Банкової, а грошей для нескінченного списку популістських обіцянок та програм Зеленського катастрофічно не вистачає. Тому останні 5 місяців триває активний пошук кандидата на заміну нинішньому голові НБУ.

Who is Mr Pyshnyy?

Нагадаємо, Андрій Пишний очолював "Ощадбанк" у 2014-2020 роках. Вважається, що цією посадою він завдячує своєму давньому другу Арсенію Яценюку, який у 2014 році став прем'єр-міністром України.

У 2019 році наглядова рада "Ощадбанку" без проведення конкурсу продовжила повноваження Пишного на п'ять років, але проти цього рішення виступив Національний банк України (НБУ). У 2020 році конкурс все ж таки провели, але Андрій Пишний у ньому участі не брав.

Але на обрії замаячила інша перспектива. На початку 2021 року ходили чутки про те, що Андрій Пишний стане головою правління «ПриватБанку». Ці чутки підігрівалися тим, що конкурс на призначення його керівника проводився у закритому режимі.

Проте важливіше було те, що, як розповідали тоді джерела «Апострофа», кандидатуру Андрія Пишного до "ПриватБанку" лобіював колишній співвласник фінустанови, націоналізованого у грудні 2016 року, - Ігор Коломойський. За словами співрозмовників видання, таке призначення мало стати певною компенсацією олігарху за втрату активу.

Але Андрій Пишний так і не став головою «Приватбанку». Цю посаду в червні 2021 року обійняв Герхард Бьош, який був першим заступником голови правління «Райффайзен Банку Аваль».

Тепер Фортуна дає Андрію Пишному нову можливість.

Впливові покровителі

Втім, як кажуть наші джерела, остаточного рішення щодо кандидатури Пишного ще немає.

Однак пов'язано це не з тим, що він, нібито, не вартий її зайняти. Справа в тому, що Андрію Пишному може дістатися набагато важливіший пост.

Йдеться багато про посаду голови НБУ.

Нинішній керівник Нацбанку Кирило Шевченко вже давно в немилості Офісу президента, і розмови про його відставку, що готується, ходять не перший день. Втім, у 2021 році Банкова вирішила не загострювати ситуацію, оскільки Україна всерйоз розраховувала отримати довгоочікуваний транш від МВФ на суму 700 мільйонів доларів (і одержала його у листопаді), а відставка Шевченка могла бути розцінена у фонді як замах на незалежність регулятора.

Тим не менш, до планів щодо зміни керівника Національного банку повернулися цього року, і, як розповідають анонімні співрозмовники, в ОП украй незадоволені монетарною політикою НБУ. Нацбанк, який своєю головною метою бачить таргетування інфляції, на тлі стрімкого зростання цін чотири рази за півроку підвищив облікову ставку – з 8% річних у липні 2021 року до 10% у січні 2022 року.

Проте на Банковій хотіли б, щоб монетарна політика була м'якшою. «Просто кажучи, вимагають розпочати «друкувати гроші», – каже один із співрозмовників видання.

Але «друкарський верстат», як відомо, призводить до ще більшого розкручування інфляції. Але на Банковій, схоже, про це не переймаються.

Особливо незадоволений Кирилом Шевченком голова ОП Андрій Єрмак. І саме він виступає за призначення новим керівником НБУ Андрія Пишного, кажуть джерела. Єрмак, до речі, був довіреною особою Арсенія Яценюка на 216 окрузі у Києві під час президентських виборів 2010 року. Щодо Пишного, то з ним Єрмак є співзасновником благодійного фонду «Відчуй» , який допомагає людям із проблемами слуху (з цією проблемою зіткнувся Андрій Пишний). Є інформація про те, що Андрій Єрмак виступав за продовження контракту Андрія Пишного в Ощадбанку, а однією з причин конфлікту Банкової з тодішнім головою НБУ Яковом Смолієм нібито стала відмова регулятора узгодити його кандидатуру.

Є у Андрія Пишного та інші впливові покровителі, і в цьому випадку йдеться навіть не про людину, а про цілу організацію – Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Андрій Пишний на посаді голови «Ощадбанку» досить щільно працював з ЄБРР з питань часткової приватизації фінустанови, що готується. Як відомо, ЄБРР не виключає свого входження до капіталу Ощадбанку.

Колишній голова представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер свого часу виступав за докапіталізацію Ощадбанку перед його приватизацією, проти чого висловлювався регулятор. Крім того, Аджунер розглядався як кандидат на посаду голови наглядової ради Ощадбанку під час перебування Пишного головою банку. Однак це призначення зірвалося через те, що НБУ не погодив кандидатуру Аджунера (він продовжує позиватися до НБУ за цю посаду).

Скандали та розслідування

Досягнення Андрія Пишного на банківській терені досить скромні, проте навряд чи це має бути серйозною перешкодою для його призначення головою НБУ, якщо таке відбудеться, оскільки основною вимогою щодо нього з боку Банкової є зговірливість.

При цьому репутація Пишного є далеко небездоганною, а з його ім'ям пов'язано чимало скандалів, деякі з яких стали предметом розслідування правоохоронними та судовими органами. Деякі з них розглядаються роками.

Так, у липні 2021 року Верховний суд задовольнив позов Пишного до депутата від ОПЗЖ Миколи Скорика та одного з українських видань, визнавши недостовірною поширену ними інформацію про те, що на той час голова «Ощадбанку» отримав хабар у вигляді оплати поїздки на фінал Ліги Європи з футболу до Варшави у 2015 році. Нагадаємо, йдеться про чартерний рейс 27 травня 2015 року, яким Андрій Пишний та ще кілька людей злітали у Варшаву на фінал Ліги Європи за участю команд «Дніпро» та «Севілья» (українська команда тоді програла з рахунком 2:3). У матеріалах МВС йшлося про те, що нібито цю поїздку сплатили приватні особи, при цьому згаданий вище Скорик назвав Пишного «корупціонером». І, хоча Андрій Пишний у цьому скандалі захистив свою честь і гідність, осад, як кажуть, залишився.

Ще один скандал, пов'язаний із Ощадбанком, стосується справи про спецконфіскацію коштів екс-президента Віктора Януковича та його оточення на 1,5 мільярда доларів. Тоді Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило провадження про можливу розтрату цих коштів посадовими особами Ощадбанку за участю скандального екс-прокурора Костянтина Кулика, який у 2021 році потрапив під санкції США за спробу втручання в американські вибори. Схоже, що цю справу спустили на гальмах, принаймні останні судові рішення щодо неї датовані груднем 2019 року. При цьому в ЗМІ про нього з'являлися невиразні нагадування і пізніше.

Насправді, є й інші кримінальні провадження, що стосуються Ощадбанку та його посадових осіб. Деякі з них припинені, а за іншими триває досудове розслідування.

Сьогодні, мабуть, ще немає остаточного рішення про те, чи буде відправлений у відставку глава Нацбанку Кирило Шевченко (для цього необхідне подання президента та згода Верховної Ради), а також чи стане його наступником ставленик Банкової Андрій Пишний (призначення відбувається за тією самою процедурою, що й звільнення). Але навіть якщо цього не станеться, запасним аеродромом для Пишного цілком може стати крісло голови правління «Укрексімбанку». Принаймні шанси його дуже великі.