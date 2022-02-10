Андрей Пышный сорвет ва-банк: экс-глава “Ощадбанка” может возглавить НБУ

КИЕВ. 10 февраля. УНН. По информации наших источников, новым руководителем НБУ может стать экс-глава “Ощадбанка” Андрей Пышный. Но, даже если это назначение не состоится, Пышного без должности не оставят. При этом Банковую, видимо, не беспокоит, что за Пышным тянется шлейф скандалов и уголовных производств.

Бывший председатель правления государственного “Ощадбанка” Андрей Пышный может возглавить НБУ. Об этом суже пишут телеграм каналы, наши осведомленные источники в офисе президента и НБУ также подтвердили, что Пышный — основной кандидат в шорт-листе. “Он сам больше хотел бы возглавить „Укрэксимбанк“, но там и без него желающих много. А вот пойти в Нацбанк и исполнять хотелки офиса президента по печатанию гривны мало кто согласен. У Пышного после пролета с Ощадбанком выбор небольшой — или на Нацбанк, или в небытие”, рассказал нам осведомленный источник в НБУ.

В октябре 2021 года наблюдательный совет “Укрэксимбанка” уволил главу правления Евгения Мецгера в связи с отрытым в отношении него уголовного производства. Расследование было начато на основании заявления журналистов Радио “Свобода” о нападении на них Мецгера — банкиру во время интервью в его кабинете не понравился вопрос о выданном “Укрэксимбанком” проблемном кредите на 60 миллионов долларов, после которого он дал команду охране отобрать у журналистов камеры и кассеты с записью беседы. Впоследствии Мецгер извинился за свое поведение и написал заявление о сложении полномочий.

До назначения нового главы правления обязанности руководителя “Укрэксимбанка” исполняет член правления банка Сергей Ермаков.

В декабре прошлого года был объявлен конкурс на замещение должности главы правления, и на сегодня отбор кандидатов продолжается.

О желании президентского офиса поменять главу НБУ сообщила британская Файненшл Таймс еще летом прошлого года. Шевченко отказывается беззаговорочно исполнять команды Банковой, а денег для бесконечного списка популистских обещаний и программ Зеленского катастрофически не хватает. Поэтому последние 5 месяцев идет активный поиск кандидата на замену нынешнему главе НБУ.

Who is Mr Pyshnyy?

Напомним, Андрей Пышный возглавлял “Ощадбанк” в 2014-2020 годах. Считается, что этой должностью он обязан своему давнему другу Арсению Яценюку, который в 2014 году стал премьер-министром Украины.

В 2019 году наблюдательный совет “Ощадбанка” без проведения конкурса продлил полномочия Пышного на пять лет, но против этого решения выступил Национальный банк Украины (НБУ). В 2020 году конкурс все же провели, но Андрей Пышный в нем участия не принимал.

Но на горизонте замаячила иная перспектива. В начале 2021 года ходили упорные слухи о том, что Андрей Пышный станет главой правления “ПриватБанка”. Эти слухи подогревались тем, что конкурс на назначение его руководителя проводился в закрытом режиме.

Однако важнее было то, что, как рассказывали тогда источники “Апострофа”, кандидатуру Андрея Пышного в “ПриватБанк” лоббировал бывший совладелец финучреждения, национализированного в декабре 2016 года, — Игорь Коломойский. По словам собеседников издания, такое назначение должно было стать определенной компенсацией олигарху за утрату актива.

Но Андрей Пышный так и не стал главой “ПриватБанка”. Эту должность в июне 2021 года занял Герхард Бьош, являвшийся до этого первым заместителем председателя правления “Райффайзен Банка Аваль”.

Теперь же Фортуна дает Андрею Пышному новую возможность.

Влиятельные покровители

Впрочем, как говорят наши источники, окончательного решения по кандидатуре Пышного еще нет.

Однако связано это не с тем, что он, якобы, не достоин ее занять. Дело в том, что Андрею Пышному может достаться гораздо более важный пост.

Речь идет ни много ни мало о должности главы НБУ.

Нынешний руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко уже давно в немилости у Офиса президента, и разговоры о его готовящейся отставке ходят не первый день. Впрочем, в 2021 году Банковая решила не обострять ситуацию, так как Украина всерьез рассчитывала получить долгожданный транш от МВФ на сумму 700 миллионов долларов (и получила его в ноябре), а отставка Шевченко могла быть расценена в фонде как покушение на независимость регулятора.

Тем не менее, к планам по смене руководителя Национального банка вернулись в нынешнем году, и, как рассказывают анонимные собеседники, в ОП крайне недовольны монетарной политикой НБУ. Нацбанк, который своей главной целью видит таргетирование инфляции, на фоне стремительного роста цен четыре раза за полгода повысил учетную ставку — с 8% годовых в июле 2021 года до 10% в январе 2022 года.

Однако на Банковой хотели бы, чтобы монетарная политика была более мягкой. “Попросту говоря, требуют начать “печатать деньги”, — говорит один из собеседников издания.

Но “печатный станок”, как известно, приводит к еще большему раскручиванию инфляции. Но на Банковой, похоже, об этом не беспокоятся.

Особенно недоволен Кириллом Шевченко глава ОП Андрей Ермак. И именно он ратует за назначение новым руководителем НБУ Андрея Пышного, говорят источники. Ермак, кстати, был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время президентских выборов 2010 года. Что касается Пышного, то с ним Ермак является соучредителем благотворительного фонда “Відчуй”, который помогает людям с проблемами слуха (с этой проблемой столкнулся Андрей Пышный). Есть информация о том, что Андрей Ермак выступал за продление контракта Андрея Пышного в “Ощадбанке”, а одной из причин конфликта Банковой с тогдашним главой НБУ Яковом Смолием якобы стал отказ регулятора согласовать его кандидатуру.

Есть у Андрея Пышного и другие влиятельные покровители, и в данном случае речь идет даже не о человеке, а о целой организации — Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).

Андрей Пышный на посту главы “Ощадбанка” достаточно плотно работал с ЕБРР по вопросам готовящейся частичной приватизации финучреждения. Как известно, ЕБРР не исключает своего вхождения в капитал “Ощадбанка”.

Бывший глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер в свое время выступал за докапитализацию “Ощадбанка” перед его приватизацией, против чего высказывался регулятор. Кроме того, Аджунер рассматривался в качестве кандидата на пост главы наблюдательного совета “Ощадбанка” в бытность Пышного главой банка. Однако это назначение сорвалось из-за того, что НБУ не согласовал кандидатуру Аджунера (он продолжает судиться с НБУ за эту должность).

Скандалы и расследования

Достижения Андрея Пышного на банковском поприще достаточно скромны, однако вряд ли это должно быть серьезным препятствием для его назначения главой НБУ, если таковое состоится, так как основным требованием к нему со стороны Банковой является сговорчивость.

При этом репутация Пышного далеко небезупречна, а с его именем связано немало скандалов, некоторые из которых стали предметом расследования правоохранительными и судебными органами. При этом некоторые из них рассматриваются годами.

Так, в июле 2021 года Верховный суд удовлетворил иск Пышного к депутату от ОПЗЖ Николаю Скорику и одному из украинских изданий, признав недостоверной распространенную ими информацию о том, что на то время глава “Ощадбанка” получил взятку в виде оплаты поездки на финал Лиги Европы по футболу в Варшаву в 2015 году. Напомним, речь идет о чартерном рейсе 27 мая 2015 года, которым Андрей Пышный и еще несколько человек слетали в Варшаву на финал Лиги Европы с участием команд “Днепр” и “Севилья” (украинская команда тогда проиграла со счетом 2:3). В материалах МВД говорилось о том, что, якобы, эту поездку оплатили частные лица, при этом упомянутый выше Скорик назвал Пышного “коррупционером”. И, хотя Андрей Пышный в этом скандале защитил свои честь и достоинство, осадок, как говорится, остался.

Еще один скандал, связанный с “Ощадбанком”, касается дела о спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения на 1,5 миллиарда долларов. Тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство о возможной растрате этих средств должностными лицами “Ощадбанка” при участии скандального экс-прокурора Константина Кулика, который в 2021 году попал под санкции США за попытку вмешательства в американские выборы. Похоже, что это дело спустили на тормозах, по крайней мере, последние судебные решения по нему датированы декабрем 2019 года. При этом в СМИ о нем появлялись невнятные напоминания и позже.

На самом деле, есть и другие уголовные производства, касающиеся “Ощадбанка” и его должностных лиц. Некоторые из них прекращены, а по другим продолжается досудебное расследование.

Сегодня, видимо, еще нет окончательного решения о том, будет ли отправлен в отставку глава Нацбанка Кирилл Шевченко (для этого необходимо представление президента и согласие Верховной Рады), а также станет ли его преемником ставленник Банковой Андрей Пышный (назначение происходит по той же процедуре, что и увольнение). Но, даже если этого не произойдет, запасным аэродромом для Пышного вполне может стать кресло главы правления “Укрэксимбанка”. По крайней мере, шансы его очень велики.