Анбандлінг "Нафтогазу": у компанії поділилися деталями процесу

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Компанія-консультант з анбандлінгу “Нафтогазу” досліджує можливість виділення активів УТГ, які не беруть участі у транзиті, і передачі їх до МГУ. Також вивчається питання доцільності утворення окремої юридичної особи з філії “ОГТС”, якій передадуть певні додаткові функції. Радники також повинні провести пілотний проект щодо функції розвитку газотранспортної системи, що дасть змогу налагодити ефективний механізм відокремлення. Про це УНН повідомили у “Нафтогазі України” у відповідь на запит.