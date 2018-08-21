Анбандлінг "Нафтогазу": у компанії поділилися деталями процесу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Компанія-консультант з анбандлінгу “Нафтогазу” досліджує можливість виділення активів УТГ, які не беруть участі у транзиті, і передачі їх до МГУ. Також вивчається питання доцільності утворення окремої юридичної особи з філії “ОГТС”, якій передадуть певні додаткові функції. Радники також повинні провести пілотний проект щодо функції розвитку газотранспортної системи, що дасть змогу налагодити ефективний механізм відокремлення. Про це УНН повідомили у “Нафтогазі України” у відповідь на запит.
Зокрема, у “Нафтогазі” розповіли, що консультанти працюють за такими напрямами:
1. Ідентифікація та підготовка до передачі МГУ газотранспортних активів “Укртрансгазу”, які не беруть участі в діяльності з транзиту природного газу.
“Мова йде про ті активи, які не беруть участі у транзиті газу. Одне із завдань консультанта — вивчення можливості виділення таких активів, і, якщо це буде можливо, то створення відповідного переліку”, — зауважили у компанії.
2. Розробка плану оптимізації та передачі активів та функцій у філію “ОГТС” АТ “Укртрансгаз” та плану виділення філії “ОГТС” у окрему юридичну особу в складі “Нафтогазу”.
Як пояснили у “Нафтогазі” до “ОГТС” вже передані газотранспортні активи, необхідні та достатні для транспортування газу. У подальшому передачі підлягають додаткові функції, необхідні для формування повноцінного незалежного оператора ГТС відповідно 3-го енергетичного пакета ЄС , яких або поки що немає, або які, через об’єктивні причини, виконує “Укртрансгаз”.
“Сьогодні досліджується питання доцільності утворення окремої юридичної особи, як підготовчого етапу, передача якої може відбутись після завершення дії транзитного контракту між „Нафтогазом“ та „Газпромом“, тобто після 2019 року”, — додали у НАКу.
3. Проведення пілотного проекту з оптимізації та передачі окремих функцій у філію “ОГТС”.
У компанії зазначили, що одне із завдань радників — проведення пілотного проекту щодо функції розвитку ГТС (яку повинен виконувати оператор ГТС відповідно до 3-го енергопакету ЄС), що дасть змогу налагодити ефективний механізм відокремлення.
Як писав УНН, наприкінці липня “Нафтогаз” повідомив, що залучив консалтингову компанію PricewaterhouseCoopers до підтримки роботи з трансформації “Укртрансгазу” та підготовки до відокремлення оператора ГТС.