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Анбандлинг "Нафтогаза": в компании поделились деталями процесса

Киев • УНН

 • 17570 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Компания-консультант по анбандлингу “Нафтогаза” исследует возможность выделения активов УТГ, которые не участвуют в транзите, и передачи их в МГУ. Также изучается вопрос целесообразности создания отдельного юридического лица из филиала “ОГТС”, которому передадут определенные дополнительные функции. Советники также должны провести пилотный проект по функции развития газотранспортной системы, что позволит наладить эффективный механизм отделения. Об этом УНН сообщили в “Нафтогазе Украины” в ответ на запрос.

Анбандлинг "Нафтогаза": в компании поделились деталями процесса

В частности, в “Нафтогазе” рассказали, что консультанты работают по следующим направлениям:

1. Идентификация и подготовка к передаче МГУ газотранспортных активов “Укртрансгаза”, которые не принимают участия в деятельности по транзиту природного газа.

“Речь идет о тех активах, которые не участвуют в транзите газа. Одна из задач консультанта — изучение возможности выделения таких активов, и, если это возможно, то создание соответствующего перечня”, — отметили в компании.

2. Разработка плана оптимизации и передачи активов и функций в филиал “ОГТС” АО “Укртрансгаз” и плана выделения филиала “ОГТС” в отдельное юридическое лицо в составе “Нафтогаза”.

Как пояснили в “Нафтогазе” к “ОГТС” уже переданы газотранспортные активы, необходимые и достаточные для транспортировки газа. В дальнейшем передаче подлежат дополнительные функции, необходимые для формирования полноценного независимого оператора ГТС в соответствии с 3-м энергетическим пакетом ЕС, каких или пока нет, или которые, по объективным причинам, выполняет “Укртрансгаз”.

“Сегодня исследуется вопрос целесообразности создания отдельного юридического лица, как подготовительного этапа, передача которого может состояться после завершения действия транзитного контракта между „Нафтогазом“ и „Газпромом“, то есть после 2019 года”, — добавили в НАКе.

3. Проведение пилотного проекта по оптимизации и передачи отдельных функций в филиал “ОГТС”.

В компании отметили, что одна из задач советников — проведение пилотного проекта по функции развития ГТС (которую должен выполнять оператор ГТС в соответствии с 3-м энергопакетом ЕС), что позволит наладить эффективный механизм отделения.

Как писал УНН, в конце июля “Нафтогаз” сообщил, что привлек консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers к поддержке работы по трансформации “Укртрансгаза” и подготовке к отделению оператора ГТС.

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