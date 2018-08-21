Анбандлинг "Нафтогаза": в компании поделились деталями процесса

КИЕВ. 21 августа. УНН. Компания-консультант по анбандлингу “Нафтогаза” исследует возможность выделения активов УТГ, которые не участвуют в транзите, и передачи их в МГУ. Также изучается вопрос целесообразности создания отдельного юридического лица из филиала “ОГТС”, которому передадут определенные дополнительные функции. Советники также должны провести пилотный проект по функции развития газотранспортной системы, что позволит наладить эффективный механизм отделения. Об этом УНН сообщили в “Нафтогазе Украины” в ответ на запрос.