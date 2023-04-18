Анатомія ненависті: чому українці воюють один з одним у соцмережах під час війни

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Через війну українці стали більш чутливими, дратівливими і втрачають здатність контролювати себе. Це призводить до того, що єднання, яке було присутнє в перші місяці повномасштабного наступу, слабшає, і люди починають шукати ворогів усередині суспільства. Про це в коментарі УНН розповіла психолог Світлана Григель.

Деталі

Вона зазначила, що велику роль відіграє фактор втоми від війни. Через це люди дратівливіші і їм складніше стримувати емоції.

“Я думаю, що великий фактор – це втома, яка вже накопичилася, і бажання скоріше вирішити і закінчити війну, скоріше припинити весь цей жах. І від цієї втоми люди більш дратівливі, чутливі, більш схильні до спалаху, тому що втрачається здатність контролювати себе і стримувати емоції. Тому що, коли я втомився, я не на стільки уважний, не на стільки пильний до себе і своїх емоцій. Коли людина втомилася – вона може легше зірватися і швидше відреагувати на конфлікти. Відповідно, тому цей процес і загострюється зараз”, - зазначила психолог.

Нагадаємо

Раніше в Івано-Франківську спалахнув скандал через те, що 19-річна дівчина стрибала на скакалці на вулиці поруч із жінкою, якій це не сподобалося. Після цього в мережі почав поширюватися флешмоб на підтримку дівчини.

Також засновниця бренду Sleeper Катя Зубарєва розповіла, як компанія зіткнулася з безпідставним хейтом, заснованим на неправдивій інформації. Крім цього бренду закидали прийом на роботу під час війни росіянки Марії Лимонової. Зубарєва зазначила, що Лимонову взяли на роботу ще до повномасштабного вторгнення, але зараз росіянка вже не працює в компанії.

Екснардеп Борислав Береза також зазначав, що українці стали дуже агресивно поводитися в соцмережах. 

“Прокльони, ненависть, фактично люди поводилися як дикуни. Треба пам'ятати, що ми боремося не один з одним, а з нашим зовнішнім ворогом”, - зазначив Береза.

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