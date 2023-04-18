Анатомия ненависти: почему украинцы воюют друг с другом в соцсетях во время войны

Детали

Она отметила, что большую роль играет фактор усталости от войны. Из-за этого люди более раздражительны и им сложнее сдерживать эмоции.

“Я думаю, что большой фактор – это усталость, которая уже накопилась, и желание поскорее решить и закончить войну, поскорее прекратить весь этот ужас. И от этой усталости люди более раздражены, чувствительны, более склонны к вспышке, потому что теряется способность контролировать себя и сдерживать эмоции. Потому что, когда я устал, я не на столько внимательный, не на столько бдительный к себе и своим эмоциям. Когда человек устал – он может легче сорваться и быстрее отреагировать на конфликты. Соответственно, поэтому этот процесс и обостряется сейчас”, - отметила психолог.

Напомним

Ранее в Ивано-Франковске вспыхнул скандал из-за того, что 19-летняя девушка прыгала на скакалке на улице рядом с женщиной, которой это не понравилось. После этого в сети начал распространяться флешмоб в поддержку девушки.

Также основательница бренда Sleeper Катя Зубарева рассказала, как компания столкнулась с безосновательным хейтом, основанным на неправдивой информации. Помимо этого бренду вменяли прием на работу во время войны россиянки Марии Лимоновой. Зубарева отметила, что Лимонову взяли на работу еще до полномасштабного вторжения, но сейчас россиянка уже не работает в компании.

Экс-нардеп Борислав Береза также отмечал, что что украинцы стали очень агрессивно вести себя в соцсетях.

“Проклятия, ненависть, фактически люди вели себя как дикари. Надо помнить, что мы боремся не друг с другом, а с нашим внешним врагом”, - отметил Береза.