Аналітики назвали середню вартість житла у новобудовах столиці у жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Середня вартість квадратного метру житлової площі у новобудовах столиці станом на жовтень 2017 року зросла у порівнянні з попереднім місяцем і становила 21 400 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистику ЛУН.ua.
У вересні середня вартість становила 20 800 гривень. Тобто зростання становить в середньому 600 грн.
Середня мінімальна вартість встановилась на рівні 14 500 грн.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПрАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Крім того “Київміськбуд” має кілька партнерських кредитних програм. “Від мрій — до дій” з ПАТ “Кристалбанк”, позика в якій починається з 5% річних, та з АБ “Укргазбанк”, в якому можна оформити кредит від 7% річних.