Аналитики назвали среднюю стоимость жилья в новостройках столицы в октябре

В сентябре средняя стоимость составляла 20800 гривен. То есть рост составляет в среднем 600 грн.

Средняя минимальная стоимость установилась на уровне 14 500 грн.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, являются лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более 60-летнюю историю работы.

Кроме того "Киевгорстрой" имеет несколько партнерских кредитных программ. "От мечты - к действиям" с ОАО "Кристалбанк", заем в которой начинается с 5% годовых, и с АБ "Укргазбанк", в котором можно оформить кредит от 7% годовых.