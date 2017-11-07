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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 33350 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 102216 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 91051 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101459 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101380 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 80199 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102260 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101518 просмотра

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Аналитики назвали среднюю стоимость жилья в новостройках столицы в октябре

Аналитики назвали среднюю стоимость жилья в новостройках столицы в октябре

Киев  •  УНН

 • 10071 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Средняя стоимость квадратного метра жилой площади в новостройках столицы по состоянию на октябрь 2017 года выросла по сравнению с предыдущим месяцем и составила 21400 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на статистику ЛУН.ua.

В сентябре средняя стоимость составляла 20800 гривен. То есть рост составляет в среднем 600 грн.

Средняя минимальная стоимость установилась на уровне 14 500 грн.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, являются лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ЧАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более 60-летнюю историю работы.

Кроме того "Киевгорстрой" имеет несколько партнерских кредитных программ. "От мечты - к действиям" с ОАО "Кристалбанк", заем в которой начинается с 5% годовых, и с АБ "Укргазбанк", в котором можно оформить кредит от 7% годовых.

Украинские Национальные Новости

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