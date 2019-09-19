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Аналітики назвали середню вартість квадратного метру житла у Києві у вересні

Київ • УНН

 • 20975 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Середня вартість одного квадратного метру у новобудовах Києва у вересні становить 914 доларів. Про це свідчить аналітика SV-Development, повідомляє УНН.

Найдорожчим залишається квадратний метр у Печерському районі – 1309 доларів, а найдешевшим – у Деснянському – 717 доларів за квадратний метр у новобудові.

Середня вартість за районами розподілилася наступним чином: Голосіївський – 919 дол. за кв.м., Дарницький – 729 дол. за кв.м., Дніпровський – 755 дол. за кв.м., Оболонський – 976 дол. за кв.м., Подольський – 862 дол. за кв.м., Святошинський – 851 дол. за кв.м., Солом’янський – 812 дол. за кв.м. та Шевченківський – 1172 дол. за кв.м.

Як повідомляв УНН, експерти вважають осінь найбільш активним сезоном на ринку нерухомості.

Забудовники також прогнозують, що восени ринок нерухомості буде дуже активним і велика частина угод буде зосереджена на первинній нерухомості. Глава правління ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір прогнозує, що вже восени ринок помітно пожвавиться, а ціни на нерухомість підуть вгору.

"Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове. До вересня люди повернуться з відпусток. Валюта подорожчає. Ринок активізується. Восени настає сприятливий період для нерухомості. Не бачу причин, за якими цей рік може стати винятком", - вважає Ігор Кушнір і радить не відкладати покупку до "кращих часів", щоб не прогадати.

"Як говорить одне китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!" - зазначає президент "Київміськбуду".

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