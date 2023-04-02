Аналітичний центр "38 North" зафіксував високий рівень активності на Північнокорейському ядерному комплексі: фото
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Супутникові знімки "38 North" показали високий рівень активності на головному ядерному комплексі Північної Кореї після того, як лідер Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ядерних матеріалів збройової якості, передає УНН.
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Компанія "38 North" із Вашингтона заявила, що зображення від 3 та 17 березня свідчать про те, що експериментальний легководний реактор (ELWR) на майданчику в Йонбені "наближається до завершення будівництва".
У звіті йдеться про те, що почалося будівництво нової допоміжної будівлі, тоді як із системи охолодження реактора було виявлено скидання води, що дозволяє припустити, що ELWR "наближається до переходу в робочий стан".
Зображення також показали, що п'ятимегаватний реактор у Йонбені продовжує працювати, а навколо заводу зі збагачення урану почалося нове будівництво, яке, ймовірно, розширить його можливості.
"Ці події, схоже, відображають нещодавню директиву Кім Чен Ина про збільшення виробництва матеріалів, що розщеплюються, для розширення арсеналу ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Офіційні особи у Сеулі та Вашингтоні з початку 2022 року попереджали, що Північна Корея може провести сьоме ядерне випробування.
Торік Північна Корея оголосила себе "незворотною" ядерною державою, а в березні Кім наказав північнокорейським військовим посилити навчання у рамках підготовки до "справжньої війни".