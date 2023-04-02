Аналитический центр "38 North" зафиксировал высокий уровень активности на Северокорейском ядерном комплексе: фото
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Спутниковые снимки "38 North" показали высокий уровень активности на главном ядерном комплексе Северной Кореи после того, как лидер Ким Чен Ын приказал увеличить производство ядерных материалов оружейного качества, передает УНН.
Детали
Компания "38 North" из Вашингтона заявила, что изображения от 3 и 17 марта свидетельствуют о том, что экспериментальный легководный реактор (ELWR) на площадке в Йонбёне "приближается к завершению строительства".
В отчете говорится, что началось строительство нового вспомогательного здания, в то время как из системы охлаждения реактора был обнаружен сброс воды, что позволяет предположить, что ELWR "приближается к переходу в рабочее состояние".
Изображения также показали, что пятимегаваттный реактор в Йонбёне продолжает работать, а вокруг завода по обогащению урана началось новое строительство, которое, вероятно, расширит его возможности.
"Эти события, похоже, отражают недавнюю директиву Ким Чен Ына об увеличении производства расщепляющихся материалов для расширения арсенала ядерного оружия", - говорится в сообщении.
Добавим
Официальные лица в Сеуле и Вашингтоне с начала 2022 года предупреждали, что Северная Корея может провести седьмое ядерное испытание.
В прошлом году Северная Корея объявила себя "необратимой" ядерной державой, а в марте Ким приказал северокорейским военным усилить учения в рамках подготовки к "настоящей войне".