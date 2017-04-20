"Анахайм" став першим учасником другого раунду плей-оф Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. ХК "Анахайм Дакс" став першим учасником другого раунду плей-оф Кубка Стенлі. "Дакс" з рахунком 3:1 виграли четвертий матч проти "Калгарі Флеймс", завершивши серію з рахунком 4:0, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
У складі "Дакс" голами відзначилися Патрік Івз, Нейт Томпсон і Гецлаф, а воротар Джон Гібсон зробив 36 сейвів. Єдина шайба "Калгарі" на рахунку Шона Монахена.
"З кожною грою ми стаємо все краще і краще. Мені здається, що команда, яка по ходу плей-оф додає і стає сильнішою, частіше домагається успіху", - сказав воротар "Дакс" Джон Гібсон.
Примітно, що "Анахайм" в п'ятий раз у своїй історії виграв серію "всуху".
Варто відзначити, що у другому раунді плей-оф "Дакс" зіграють з переможцем протистояння "Едмонтон Ойлерс" і "Сан-Хосе Шаркс", де рахунок поки рівний (2:2).
Додамо також, "Флеймс" вдруге поспіль вилетіли з плей-оф, програвши "Анахайму". У другому раунді плей-оф 2015 року серія продовжилася п'ять матчів.
Як повідомляв УНН, хокеїсти НХЛ не допоможуть збірній Австрії на ЧС у Києві.