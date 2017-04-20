"Анахайм" стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12897 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73406 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137403 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110030 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112101 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109608 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102054 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106305 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102995 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149092 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Анахайм" стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

"Анахайм" стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

Киев  •  УНН

 • 10749 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. ХК "Анахайм Дакс" стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. "Дакс" со счетом 3:1 выиграли четвертый матч против "Калгари Флэймз", завершив серию со счетом 4:0, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

В составе "Дакс" голами отметились Патрик Ивз, Нейт Томпсон и Гецлаф, а вратарь Джон Гибсон сделал 36 сейвов. Единственная шайба "Калгари" на счету Шона Монахэна.

"С каждой игрой мы становимся все лучше и лучше. Мне кажется, что команда, которая по ходу плей-офф добавляет и становится сильнее, чаще добивается успеха", - сказал вратарь "Дакс" Джон Гибсон.

Примечательно, что "Анахайм" в пятый раз в своей истории выиграл серию "всухую".

Стоит отметить, что во втором раунде плей-офф "Дакс" сыграют с победителем противостояния "Эдмонтон Ойлерз" и "Сан-Хосе Шаркс", где счет пока равный (2:2).

Добавим также, "Флэймз" во второй раз подряд вылетели из плей-офф, проиграв "Анахайма". Во втором раунде плей-офф 2015 серия продолжилась пять матчей.

Как сообщал УНН, хоккеисты НХЛ не помогут сборной Австрии на ЧМ в Киеве .

Украинские Национальные Новости

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