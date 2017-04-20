"Анахайм" стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. ХК "Анахайм Дакс" стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. "Дакс" со счетом 3:1 выиграли четвертый матч против "Калгари Флэймз", завершив серию со счетом 4:0, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
В составе "Дакс" голами отметились Патрик Ивз, Нейт Томпсон и Гецлаф, а вратарь Джон Гибсон сделал 36 сейвов. Единственная шайба "Калгари" на счету Шона Монахэна.
"С каждой игрой мы становимся все лучше и лучше. Мне кажется, что команда, которая по ходу плей-офф добавляет и становится сильнее, чаще добивается успеха", - сказал вратарь "Дакс" Джон Гибсон.
Примечательно, что "Анахайм" в пятый раз в своей истории выиграл серию "всухую".
Стоит отметить, что во втором раунде плей-офф "Дакс" сыграют с победителем противостояния "Эдмонтон Ойлерз" и "Сан-Хосе Шаркс", где счет пока равный (2:2).
Добавим также, "Флэймз" во второй раз подряд вылетели из плей-офф, проиграв "Анахайма". Во втором раунде плей-офф 2015 серия продолжилась пять матчей.
Как сообщал УНН, хоккеисты НХЛ не помогут сборной Австрии на ЧМ в Киеве .