"Анахайм" перервав серію поразок у матчі НХЛ проти "Ванкувера"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Воротар “Анахайм Дакс” Кевін Бойл провів дебютний матч в НХЛ з перших хвилин і оформив шатаут в грі з “Ванкувер Кенакс” в першій грі з Бобом Мюрреєм на тренерській лаві, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Завдяки чудовій грі Бойла, який здійснив шість-сім першокласних сейвів, і єдиній в матчі шайбі у виконанні Якоба Сілфверберга на сьомій хвилині першого періоду, “Анахайм” перервав серію з семи поразок і переміг в першому матчі після звільнення з поста головного тренера Ренді Карлайла (1:0).
Натомість “Кенакс”
Додамо, що в іншому протистоянні “Піттсбург” завдав поразки “Едмонтону” — 3:1.