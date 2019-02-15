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"Анахайм" перервав серію поразок у матчі НХЛ проти "Ванкувера"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Воротар “Анахайм Дакс” Кевін Бойл провів дебютний матч в НХЛ з перших хвилин і оформив шатаут в грі з “Ванкувер Кенакс” в першій грі з Бобом Мюрреєм на тренерській лаві, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Завдяки чудовій грі Бойла, який здійснив шість-сім першокласних сейвів, і єдиній в матчі шайбі у виконанні Якоба Сілфверберга на сьомій хвилині першого періоду, “Анахайм” перервав серію з семи поразок і переміг в першому матчі після звільнення з поста головного тренера Ренді Карлайла (1:0).

Натомість “Кенакс” (25-26-7) зазнали другої поразки поспіль і п’яте в шести матчах, залишившись в двох очках від зони плей-офф (57). “Анахайм” (22-26-9) покинув останній рядок таблиці Західної конференції і відстає від зони плей-офф на шість балів (53).

Додамо, що в іншому протистоянні “Піттсбург” завдав поразки “Едмонтону” — 3:1.

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