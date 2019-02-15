"Анахайм" прервал серию поражений в матче НХЛ против "Ванкувера"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вратарь “Анахайм Дакс” Кевин Бойл провел дебютный матч в НХЛ с первых минут и оформил шатаут в игре с “Ванкувер Кэнакс” в первой игре с Бобом Мюрреем на тренерской скамье, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Благодаря великолепной игре Бойла, который совершил шесть-семь первоклассных сейвов, и единственной в матче шайбе в исполнении Якоба Силфверберга на седьмой минуте первого периода, “Анахайм” прервал серию из семи поражений и победил в первом матче после увольнения с поста главного тренера Рэнди Карлайла (1:0).
А “Кэнакс”
Добавим, что в другом противостоянии “Питтсбург” нанес поражение “Эдмонтону” — 3:1.