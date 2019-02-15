"Анахайм" прервал серию поражений в матче НХЛ против "Ванкувера"

Благодаря великолепной игре Бойла, который совершил шесть-семь первоклассных сейвов, и единственной в матче шайбе в исполнении Якоба Силфверберга на седьмой минуте первого периода, “Анахайм” прервал серию из семи поражений и победил в первом матче после увольнения с поста главного тренера Рэнди Карлайла (1:0).

А “Кэнакс” (25-26-7) потерпели второе поражение подряд и пятое в шести матчах, оставшись в двух очках от зоны плей-офф (57). “Анахайм” (22-26-9) покинул последнюю строчку таблицы Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть баллов (53).

Добавим, что в другом противостоянии “Питтсбург” нанес поражение “Эдмонтону” — 3:1.