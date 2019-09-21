Amnesty звинуватила поліцію Гонконгу в зловживанні силою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Гонконгська поліція застосувала надмірну силу до взятих під варту демонстрантах, здійснюючи дії, рівносильні "тортурам". Про це йдеться в новій доповіді Amnesty International, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
"Поліцейські застосовували необов'язкову і надмірну силу під час арешту, побили протестувальника за відмову відповісти на запитання, притиснувши його до підлоги, а також використовували лазерні указки на очах затриманих", - йдеться у доповіді.
В Amnesty опублікували доповідь після розслідування, яка включала інтерв'ю з 21 заарештованим протестувальником, що підтверджують інтерв'ю з працівниками охорони здоров'я, які зверталися з демонстрантами, а також інтерв'ю з адвокатами, які представляють затриманих осіб.
За інформацією правозахисної групи, серед опитаних демонстрантів 18 були госпіталізовані у зв'язку з травмами, пов'язаними з їх арештом і затриманням.
18 вересня Amnesty поділилася своїми висновками з комісаром поліції Гонконгу, але поки що не отримала відповіді.
У заяві поліції Гонконгу йдеться, що вони не коментуватимуть окремі випадки з демонстрантами, і що співробітники "поважають недоторканність приватного життя, гідність і права" осіб, які перебувають під вартою.
Нагадаємо, у Гонконгу поновилися акції протесту.