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Amnesty International закликала РФ припинити переслідування фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Amnesty International закликала РФ припинити переслідування фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Київ • УНН

 • 9505 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликала Росію негайно відпустити й припинити переслідування шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

"Кримінальне переслідування Еміра-Усеїна Куку й членів "ялтинської справи" на підставі абсурдних, сфабрикованих і необґрунтованих звинувачень має бути припинено, а всі підсудні відпущені. Куку неодноразово піддавався тиску з боку ФСБ до арешту 12 лютого 2016 року, а в його будинку двічі проводився обшук. Його дружина й малолітній син зазнавали переслідувань і залякування з боку агентів російських спецслужб, у той час, коли правозахисник вже перебував за гратами", – заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

Російський військовий суд розглядав ялтинську "справу Хізб ут-Тахрір" на виїзних засіданнях у Сімферополі, після чого заарештованих кримчан етапували до Ростова-на-Дону.

У МЗС України висловили рішучий протест щодо незаконного переміщення обвинувачених у справі "Хізб ут-Тахрір" громадян України з тимчасово окупованої території АР Крим до Російської Федерації.

У лютому-квітні 2016 року в Ялті були затримані Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Енвер Бекіров і Вадим Сірук. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

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