Amnesty International призвала РФ прекратить преследование фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала Россию немедленно отпустить и прекратить преследование шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"Уголовное преследование Эмира-Усеина Куку и членов "ялтинского дела" на основании абсурдных, сфабрикованных и необоснованных обвинений должно быть прекращено, а все подсудимые отпущены. Куку неоднократно подвергался давлению со стороны ФСБ до ареста 12 февраля 2016 года, а в его доме дважды проводился обыск. Его жена и малолетний сын подвергались преследованиям и запугиванию со стороны агентов российских спецслужб, в то время, когда правозащитник уже находился за решеткой", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.
Российский военный суд рассматривал ялтинское "дело Хизб ут-Тахрир" на выездных заседаниях в Симферополе, после чего арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону.
В МИД Украины выразили решительный протест относительно незаконного перемещения обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир" граждан Украины с временно оккупированной территории АР Крым в Российскую Федерацию.
В феврале-апреле 2016 года в Ялте были задержаны Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к запрещенной в России исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир".