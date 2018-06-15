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АМКУ закликали розібратися, чому в Україні продають соняшникову олію дорожче, ніж за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. В Україні ціни на соняшникову олію зростають всупереч світовій тенденції до зниження. Про це у коментарі УНН повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Час від часу українські ринки демонструють протилежні світовим тенденції. І якщо це відбувається, це заслуговує на увагу. Наприклад, ринок соняшникової олії, де Україна є одним із найбільших виробників у світі.

Починаючи із квітня цього року світовий ринок цього продукту показує незначне, але падіння, десь 10-15 дол. на тонні. Поряд з цим в Україні вартість соняшникової олії з того ж самого квітня зростає. Лише з початку червня в українських магазинах вартість продукту зросла десь на 40 копійок на літрі.

Це не критично, але коли це відбувається не перший місяць, а протягом останніх трьох, можна говорити про певну закономірність і сформовану тенденцію. Саме це питання має дослідити АМКУ”, — пояснив експерт.

Він додав, що нині на ринку переробки олійних культур відбуваються досить жваві процеси, не без участі великого гравця “Кернел”, який також має стати предметом дослідження.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала відшкодування ПДВ експортерам олійних культур при експорті сої та ріпаку для виробників, які самостійно поставляють ці культури за кордон. Фермери впевнені, що ініціатива належить народному депутату від партії “Відродження” Віталію Хомутинніку, який хоче збільшити прибутковість власного агрохолдингу “Кернел”, що нині перебуває у скрутному фінансовому становищі.

Водночас, експерти попереджають, що так звані “правки Хомутинніка” спровокують в секторі АПК нові тіньові схеми.

Раніше УНН повідомляв, що Україна обігнала Німеччину за вартістю соняшникової олії.

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