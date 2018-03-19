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АМКУ: заборона на продаж алкоголю місцевою владою незаконна

АМКУ: заборона на продаж алкоголю місцевою владою незаконна

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Чинне законодавство не передбачає повноважень для органів місцевого самоврядування вводити постійні заборони і обмеження на роздрібну торгівлю алкоголем. Про це йдеться в звіті Антимонопольного комітету, передає УНН.

"Протягом останніх років переважно у всіх регіонах країни органи місцевого самоврядування приймали рішення про встановлення заборон (обмежень) на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в залежності від місця торгівлі, виду торгового приміщення або в залежності від часу доби реалізації. Згідно з чинним законодавством органи місцевого самоврядування не наділені повноваженнями встановлювати відповідні заборони або обмеження", - сказано в ньому.

Проте, в минулому році як столичний, так і регіональні органи місцевого самоврядування порушували норми чинного законодавства шляхом самовільного введення заборони на продаж алкогольних напоїв вночі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АМКУ наказав скасувати заборону на продаж алкоголю вночі в Черкаській області

Так, раніше в Запоріжжі депутати заборонили нічний продаж алкоголю.

В АМКУ таку ініціативу міської влади назвали незаконною і зажадали усунути порушення. Депутати Запорізької міської ради не скасували своє рішення. Правда, ця заборона була трохи "пом'якшеною" - місцева влада дозволила купувати алкогольні напої жителям і гостям міста з 10:00 до 22:00. Раніше заборона діяла до 12:00 дня.

В цілому, за станом на вересень минулого року рішення органів місцевого самоврядування про нічні обмеження реалізації алкоголю в стаціонарних об'єктах торгівлі були визнані незаконними і скасовані в чотирьох регіонах України. Йдеться, зокрема, про Хмельницьку, Тернопільську, Дніпропетровську та Івано-Франківську області. Заборонні рішення місцевих депутатів щодо торгівлі алкоголем були скасовані в судовому порядку.

Столиця - не виняток. Рішення Київської міської ради про введення нічних обмежень на продаж алкоголю в столиці визнали також незаконним три інстанції господарського суду. До аналогічного висновку прийшов і Окружний адміністративний суд міста Києва.

Сьогодні, за словами юристів, торгувати в Києві алкоголем в нічний час - можна, і ніякої відповідальності за це не передбачено.

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