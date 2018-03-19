АМКУ: запрет на продажу алкоголя местными властями незаконен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Действующее законодательство не предусматривает полномочий для органов местного самоуправления вводить постоянные запреты и ограничения на розничную торговлю алкоголем. Об этом говорится в отчете Антимонопольного комитета, передает УНН.
"В течение последних лет преимущественно во всех регионах страны органы местного самоуправления принимали решения об установлении запретов (ограничений) на розничную торговлю алкогольными напитками в зависимости от места торговли, вида торгового помещения или в зависимости от времени суток реализации. Согласно действующему законодательству органы местного самоуправления не наделены полномочиями устанавливать соответствующие запреты или ограничения", - сказано в нем.
Тем не менее, в прошлом году как столичный, так и региональные органы местного самоуправления нарушали нормы действующего законодательства путем самовольного введения запрета на продажу алкогольных напитков ночью.
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Так, ранее в Запорожье депутаты запретили ночную продажу алкоголя.
В АМКУ такую инициативу городских властей назвали незаконной и потребовали устранить нарушения. Депутаты Запорожского городского совета не отменили свое решение. Правда, данный запрет был немного "смягчен" - местная власть позволила покупать алкогольные напитки жителям и гостям города с 10:00 до 22:00. Ранее запрет действовал до 12:00 дня.
В целом, по состоянию на сентябрь прошлого года решения органов местного самоуправления о ночных ограничениях реализации алкоголя в стационарных объектах торговли были признаны незаконными и отменены в четырех регионах Украины. Речь, в частности, о Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Запрещающие решения местных депутатов в отношении торговли алкоголем были отменены в судебном порядке.
Столица - не исключение. Решение Киевского городского совета о введении ночных ограничений на продажу алкоголя в столице признали также незаконным три инстанции хозяйственного суда. К аналогичному выводу пришел и Окружной административный суд города Киева.
Сегодня, по словам юристов, торговать в Киеве алкоголем в ночное время - можно, и никакой ответственности за это не предусмотрено.