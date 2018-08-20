АМКУ взявся за послуги зі встановлення індивідуального опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. АМКУ розпочав дослідження ринків послуг із приєднання до теплових мереж та послуг зі встановлення індивідуального опалення, передає УНН з посиланням на повідомлення Антимонопольного комітету.
“В Антимонопольному комітеті України розпочато дослідження ринків послуг із приєднання до теплових мереж суб’єктів господарювання та послуг з організації встановлення індивідуального опалення в будинках”, — розповіли у АМКУ.
Дослідження проводиться на підставі фактів перешкоджання доступу на ринки постачання теплової енергії нових суб’єктів господарювання та визначення єдиного виконавця послуг з організації встановлення індивідуального опалення в будинках.
У рамках дослідження АМКУ проаналізує конкуренцію на цих ринках та роботу суб’єктів господарювання, які діють на згаданих ринках, та органів місцевої влади, на предмет дотримання ними законодавства про захист економічної конкуренції.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи щодо зловживання “Укртрансгазом” монопольним становищем.