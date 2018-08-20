АМКУ взялся за услуги по установке индивидуального отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. АМКУ начал исследование рынков услуг по присоединению к тепловым сетям и услуг по установке индивидуального отопления, передает УНН со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета.
“В Антимонопольном комитете Украины начато исследование рынков услуг по присоединению к тепловым сетям субъектов хозяйствования и услуг по организации установки индивидуального отопления в домах”, — рассказали в АМКУ.
Исследование проводится на основании фактов препятствования доступа на рынки поставок тепловой энергии новых субъектов хозяйствования и определения единого исполнителя услуг по организации установки индивидуального отопления в домах.
В рамках исследования АМКУ проанализирует конкуренцию на этих рынках и работу субъектов хозяйствования, которые действуют на упомянутых рынках, а также и органов местной власти на предмет соблюдения ими законодательства о защите экономической конкуренции.
Напомним, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о злоупотреблении “Укртрансгазом” монопольным положением.