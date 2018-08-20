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АМКУ взялся за услуги по установке индивидуального отопления

Киев • УНН

 • 10052 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. АМКУ начал исследование рынков услуг по присоединению к тепловым сетям и услуг по установке индивидуального отопления, передает УНН со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета.

АМКУ взялся за услуги по установке индивидуального отопления

“В Антимонопольном комитете Украины начато исследование рынков услуг по присоединению к тепловым сетям субъектов хозяйствования и услуг по организации установки индивидуального отопления в домах”, — рассказали в АМКУ.

Исследование проводится на основании фактов препятствования доступа на рынки поставок тепловой энергии новых субъектов хозяйствования и определения единого исполнителя услуг по организации установки индивидуального отопления в домах.

В рамках исследования АМКУ проанализирует конкуренцию на этих рынках и работу субъектов хозяйствования, которые действуют на упомянутых рынках, а также и органов местной власти на предмет соблюдения ими законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о злоупотреблении “Укртрансгазом” монопольным положением.

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