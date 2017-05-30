АМКУ скасував волинські тендери з ремонту доріг через скарги білорусів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Антимонопольний комітет України задовольнив скаргу білоруської компанії "Дорожньо-будівельний трест №4 м.Брест" і скасував результати тендерів Волинської служби автодоріг, повідомляє УНН з посиланням на резолютивну частину рішення відомства.
“25.05.2017 Постійною адміністративною колегією Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель прийнято рішення № 3259-р/пк-ПО, згідно з яким за результатами розгляду скарги відкритого акціонерного товариства „Дорожньо-будівельний трест № 4 м.Брест“ від 03.05.2017 Колегія постановила зобов’язати Службу автомобільних доріг у Волинській області скасувати процедуру закупівлі — ДК 021: 2015: 45233142-6:
— послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці км 25 + 300 — 35 + 000,
— послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці км 13 + 420 — 16 + 300,
— послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне на ділянці км 16 + 300 — 25 + 300 — 3 лоти", оголошення про проведення якої оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу“”, - йдеться в повідомленні АМКУ.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко публічно запросив білоруські компанії до участі в тендерах з ремонту українських доріг. Однак Волинська служба автодоріг не допустила їх до торгів з формальних причин.