АМКУ отменил волынские тендеры по ремонту дорог из-за жалоб белорусов

“25.05.2017 Постоянно действующей административной коллегией Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок принято решение №3259-р/пк-ПО, согласно которому по результатам рассмотрения жалобы открытого акционерного общества „Дорожно-строительный трест №4 г.Брест“ от 03.05.2017 Коллегия постановила обязать Службу автомобильных дорог в Волынской области отменить процедуру закупки — ДК 021: 2015: 45233142-6:

— услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно на участке км 25 + 300 — 35 + 000,

— услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно на участке км 13 + 420 — 16 + 300,

— услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно на участке км 16 + 300 — 25 + 300 — 3 лота”, объявление о проведении которой обнародовано на веб-портале Уполномоченного органа"", — говорится в сообщении АМКУ.

Напомним, Президент П.Порошенко публично пригласил белорусские компании к участию в тендерах по ремонту украинских дорог. Однако Волынская служба автодорог не допустила их к торгам по формальным причинам.