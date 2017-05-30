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АМКУ отменил волынские тендеры по ремонту дорог из-за жалоб белорусов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Антимонопольный комитет Украины удовлетворил жалобу белорусской компании “Дорожно-строительный трест № 4 г.Брест” и отменил результаты тендеров Волынской службы автодорог, сообщает УНН со ссылкой на резолютивную часть решения ведомства.

АМКУ отменил волынские тендеры по ремонту дорог из-за жалоб белорусов

“25.05.2017 Постоянно действующей административной коллегией Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок принято решение №3259-р/пк-ПО, согласно которому по результатам рассмотрения жалобы открытого акционерного общества „Дорожно-строительный трест №4 г.Брест“ от 03.05.2017 Коллегия постановила обязать Службу автомобильных дорог в Волынской области отменить процедуру закупки — ДК 021: 2015: 45233142-6:

— услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно на участке км 25 + 300 — 35 + 000,
— услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно на участке км 13 + 420 — 16 + 300,
— услуги по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно на участке км 16 + 300 — 25 + 300 — 3 лота”, объявление о проведении которой обнародовано на веб-портале Уполномоченного органа"", — говорится в сообщении АМКУ.

Напомним, Президент П.Порошенко публично пригласил белорусские компании к участию в тендерах по ремонту украинских дорог. Однако Волынская служба автодорог не допустила их к торгам по формальным причинам.

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