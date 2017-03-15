АМКУ подав до суду на депутатів столичної міськради за нічні заборони на продаж алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Київрада вже майже 3 місяці ігнорує рішення АМКУ про необхідність скасування заборони на продаж алкоголю вночі. Станом на 14 березня 2017 року у Київському обласному територіальному відділенні антимонопольного комітету України відсутня інформація про вжиття Київською міською радою заходів, направлених на виконання рішення АМКУ від 20 грудня 2016 року. Про у відповідь на запит УНН повідомили у Київському обласному територіальному відділенні АМКУ.
Як відомо, Київське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України 20 грудня 2016 року зобов’язало Київську міську раду скасувати рішення від 22 вересня 2016 року № 19/1023 “Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі м. Києва”.
У АМКУ зазначили, що частиною першою статті 60 ЗУ “Про захист економічної конкуренції” передбачено право заявника, відповідача, третьої особи оскаржити рішення органів АМКУ повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.
“Цей строк не може бути відновлено”, — повідомили у АМКУ.
Також у Комітеті констатували, що Київською міською радою у встановлений законом строк не було подано позов до господарського суду про скасування рішення АМКУ.
Тому, ухвалою від 10 березня 2017 року Господарський суд міста Києва порушив провадження у справі № 910/3681/17 за позовом Відділення антимонопольного комітету України до Київської міської ради.
Розгляд справи призначено на 10 квітня 2017 року.