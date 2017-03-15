АМКУ подал в суд на депутатов столичного горсовета за запрет на продажу алкоголя ночью

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117831 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176738 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129281 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124424 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117006 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106456 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107500 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Киевсовет уже почти 3 месяца игнорирует решение АМКУ о необходимости отмены запрета на продажу алкоголя ночью. По состоянию на 14 марта 2017 года в Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины отсутствует информация о принятии Киевским городским советом мероприятий, направленных на выполнение решения АМКУ от 20 декабря 2016 года. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Киевском областном территориальном отделении АМКУ.

Как известно, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины 20 декабря 2016 года обязало Киевский городской совет отменить решение от 22 сентября 2016 года № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли г. Киева".

В АМКУ отметили, что частью первой статьи 60 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" предусмотрено право заявителя, ответчика, третьего лица обжаловать решение органов АМКУ полностью или частично в хозяйственном суде в двухмесячный срок со дня получения решения.

"Этот срок не может быть восстановлен", - сообщили в АМКУ.

Также в Комитете констатировали, что Киевским городским советом в установленный законом срок не был подан иск в хозяйственный суд об отмене решения АМКУ.

Поэтому, постановлением от 10 марта 2017 года Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу № 910/3681/17 по иску Отделения Антимонопольного комитета Украины к Киевскому городскому совету.

Рассмотрение дела назначено на 10 апреля 2017 года.

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