АМКУ подал в суд на депутатов столичного горсовета за запрет на продажу алкоголя ночью

Как известно, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины 20 декабря 2016 года обязало Киевский городской совет отменить решение от 22 сентября 2016 года № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли г. Киева".

В АМКУ отметили, что частью первой статьи 60 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" предусмотрено право заявителя, ответчика, третьего лица обжаловать решение органов АМКУ полностью или частично в хозяйственном суде в двухмесячный срок со дня получения решения.

"Этот срок не может быть восстановлен", - сообщили в АМКУ.

Также в Комитете констатировали, что Киевским городским советом в установленный законом срок не был подан иск в хозяйственный суд об отмене решения АМКУ.

Поэтому, постановлением от 10 марта 2017 года Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу № 910/3681/17 по иску Отделения Антимонопольного комитета Украины к Киевскому городскому совету.

Рассмотрение дела назначено на 10 апреля 2017 года.