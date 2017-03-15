АМКУ подал в суд на депутатов столичного горсовета за запрет на продажу алкоголя ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Киевсовет уже почти 3 месяца игнорирует решение АМКУ о необходимости отмены запрета на продажу алкоголя ночью. По состоянию на 14 марта 2017 года в Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины отсутствует информация о принятии Киевским городским советом мероприятий, направленных на выполнение решения АМКУ от 20 декабря 2016 года. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Киевском областном территориальном отделении АМКУ.
Как известно, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины 20 декабря 2016 года обязало Киевский городской совет отменить решение от 22 сентября 2016 года № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли г. Киева".
В АМКУ отметили, что частью первой статьи 60 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" предусмотрено право заявителя, ответчика, третьего лица обжаловать решение органов АМКУ полностью или частично в хозяйственном суде в двухмесячный срок со дня получения решения.
"Этот срок не может быть восстановлен", - сообщили в АМКУ.
Также в Комитете констатировали, что Киевским городским советом в установленный законом срок не был подан иск в хозяйственный суд об отмене решения АМКУ.
Поэтому, постановлением от 10 марта 2017 года Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу № 910/3681/17 по иску Отделения Антимонопольного комитета Украины к Киевскому городскому совету.
Рассмотрение дела назначено на 10 апреля 2017 года.