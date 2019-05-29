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АМКУ підтвердив відкриття справи проти НКРЕКП через запровадження формули "Роттердам+"

АМКУ підтвердив відкриття справи проти НКРЕКП через запровадження формули "Роттердам+"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Антимонопольний комітет України підтвердив відкриття справи проти Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг через запровадження формули "Роттердам+". Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Антимонопольного комітету України.

"Справу (про можливе здійснення анти конкурентних дій з боку НКРЕКП при введенні формули "Роттердам+" – ред.) відкрито 20 травня на підставі матеріалів – з обмеженим доступом, наданих НАБУ", - повідомили в АМКУ.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилась інформація про те, що АМКУ відкрив справу за формулою "Роттердам +"

Нагадаємо, минулого року Національне антикорупційне бюро України отримало економічний звіт фахівців, в якому зазначається, що через безпідставно застосований тариф "Роттердам+" незаконно стягнена сума становить 15 млрд грн.

Українські Національні Новини

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