АМКУ подтвердил открытие дела против НКРЭКУ из-за введения формулы "Роттердам +"

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27463 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 49133 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66043 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117666 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110387 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136900 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144486 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130055 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130134 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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АМКУ подтвердил открытие дела против НКРЭКУ из-за введения формулы "Роттердам +"

АМКУ подтвердил открытие дела против НКРЭКУ из-за введения формулы "Роттердам +"

Киев  •  УНН

 • 19203 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Антимонопольный комитет Украины подтвердил открытие дела против Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг через внедрение формулы "Роттердам +". Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

"Дело (о возможном совершении антиконкурентных действий со стороны НКРЭКУ при вводе формулы "Роттердам +"- ред.) Открыто 20 мая на основании материалов - с ограниченным доступом, предоставленных НАБУ", - сообщили в АМКУ.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что АМКУ открыл дело по формуле "Роттердам +"

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины получило экономический отчет специалистов, в котором отмечается, что через безосновательно примененный тариф "Роттердам +" незаконно взыскана сумма составляет 15 млрд грн. 

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