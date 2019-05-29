АМКУ подтвердил открытие дела против НКРЭКУ из-за введения формулы "Роттердам +"

"Дело (о возможном совершении антиконкурентных действий со стороны НКРЭКУ при вводе формулы "Роттердам +"- ред.) Открыто 20 мая на основании материалов - с ограниченным доступом, предоставленных НАБУ", - сообщили в АМКУ.



Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что АМКУ открыл дело по формуле "Роттердам +"



В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины получило экономический отчет специалистов, в котором отмечается, что через безосновательно примененный тариф "Роттердам +" незаконно взыскана сумма составляет 15 млрд грн.