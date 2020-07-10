АМКУ оштрафував фармкомпанію за поширення неправдивої інформації про ліки від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував компанію "Екофарм" на 3,2 млн грн за поширення неправдивої інформації про ліки від COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АМКУ.
"Відповідно до рішення Комітету ТОВ "Науково-виробнича компанія "Екофарм" порушило конкурентне законодавство, повідомивши неправдиву інформацію про ефективність препарату "Протефлазід" під час лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. При цьому належного обґрунтування цього твердження у компанії немає", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у одному з телевізійних сюжетів за участі заступника генерального директора компанії Олександра Гриневича наголошувалось, що екстракт щучки дернистої та трави війника наземного може зупинити китайський коронавірус, містить складові, які мають убезпечити від коронавірусу, а також, що діюча речовина препарату повністю блокує вірус.
При цьому, склад діючих речовин лікарського засобу – екстракт "Протефлазід" із трави щучки дернистої та трави війника наземного, розчинник екстракції: етанол 96%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: у світі розробляється понад 200 вакцин проти COVID-19
Також на сайті компанії була розміщена інформація про лікарський засіб "Протефлазід", яка стосується лікування та профілактики гострої COVID-19 без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства та офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.
В АМКУ зазначили, що за гучною назвою міститься дослідження, яке не стосується ні COVID-19, ні будь-якого іншого коронавірусу людини. Дослідження вивчало дію препарату на коронавірус свиней.
"Тому АМКУ, проаналізувавши розмір доходу, пов'язаний з порушенням та встановивши, що компанія не визнає порушення, що воно було тривалим та досі не припинено повністю, оскільки не прибрані інформаційні матеріали, які можуть уводити в оману споживачів, прийняв рішення накласти на компанію-порушника штраф у розмірі 3,2 млн грн", - повідомили в Антимонопольному комітеті.
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України наклав штраф у понад півмільйона гривень на виробника препарату, який рекламували як ліки від коронавірусу.