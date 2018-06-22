АМКУ оштрафував 16 газотрейдерів через цінову змову
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував операторів АЗС на 41 млн грн за узгоджене підвищення цін на скраплений газ в кінці літа 2017 року. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції“, підвищення цін на скраплений вуглеводневий газ у якості моторного пального (СВГ) при його реалізації у роздріб у серпні 2017 року, при тому, що аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об’єктивних причин для вчинення відповідачами таких дій”, — йдеться у рішенні.
Відповідний документ регулятор прийняв на засіданні в четвер, 21 червня.
Зокрема, групу “Надія” (ПП “Надія”, ТОВ “Євростандарт-Автогаз”, “Л.В.”, “Газ постачання”, “Монтажналадка”, “Надія Рітейл” та “Надія-Закарпаття”) оштрафовано на суму 11,971 млн грн.
У свою чергу група WOG (ТОВ “Імпорт Транс Сервіс”, “ВОГ Рітейл” та “Нафтотрейд Ресурс”) повинна заплатити 14,793 млн грн.
Групу компаній “ОККО” (ПП “ОККО-Бізнес Контракт” і “ОККО-Контракт”, ТОВ “ОККО-Рітейл” та “ОККО-Схід”) комітет вирішив оштрафувати на 6,414 млн грн.
Крім того, ТОВ “Авантаж 7” доведеться виплатити штраф у розмірі 3,271 млн грн, ТОВ “Факторинг Груп” — 4,548 млн грн.
На думку АМКУ, в серпні 2017 роки не було об’єктивних причин для синхронного підвищення цін на скраплений газ.
Нагадаємо, за 5 місяців 2018 року до державного бюджету від управління заарештованими активами АРМА надійшло 3,5 млн гривень.