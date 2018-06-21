До казни направили майже 4 млн грн від управління арештованим активами - АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. За перші п’ять місяців 2018 року Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів (АРМА) забезпечило надходжень до Державного бюджету України на суму майже 3,5 мільйона гривень. Про це повідомила прес-служба Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, передає УНН.
“Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів (АРМА)) у результаті здійснення заходів з управління арештованими активами забезпечено надходження до Державного бюджету України на суму 3 441 921 грн.”, — йдеться у повідомленні.
Також за цей період нараховано відсотки у сумі 6 101 764 грн. на грошові кошти, передані АРМА в управління, та розміщені на його депозитних рахунках в державному банку.
АРМА реалізовано активів на суму 500 тисяч грн. Відповідно до закону, кошти від реалізації активів спрямовані на спеціальний депозитний рахунок.
За даними прес-служби, на підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості шляхом:
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- передачі активів в управління на підставі договору управління;
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- розпорядження — реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.
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Нагадаємо, 11 травня Кабмін затвердив порядок контролю АРМА за управлінням активами.