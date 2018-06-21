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До казни направили майже 4 млн грн від управління арештованим активами - АРМА

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КИЇВ. 21 червня. УНН. За перші п’ять місяців 2018 року Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів (АРМА) забезпечило надходжень до Державного бюджету України на суму майже 3,5 мільйона гривень. Про це повідомила прес-служба Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, передає УНН.

“Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів (АРМА)) у результаті здійснення заходів з управління арештованими активами забезпечено надходження до Державного бюджету України на суму 3 441 921 грн.”, — йдеться у повідомленні.

Також за цей період нараховано відсотки у сумі 6 101 764 грн. на грошові кошти, передані АРМА в управління, та розміщені на його депозитних рахунках в державному банку.

АРМА реалізовано активів на суму 500 тисяч грн. Відповідно до закону, кошти від реалізації активів спрямовані на спеціальний депозитний рахунок.

За даними прес-служби, на підставі рішення суду, АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості шляхом:

  • передачі активів в управління на підставі договору управління;
  • розпорядження — реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.

Нагадаємо, 11 травня Кабмін затвердив порядок контролю АРМА за управлінням активами.

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