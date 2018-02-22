АМКУ не отримав доопрацьований проект ліцензійних умов для лотерей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Антимонопольний комітет України не отримав доопрацьований проект Міністерства фінансів України за ліцензійними умовами для лотерей. Про це УНН повідомили в прес-службі відомства.
"Повторно не надходив, тільки той, що навесні", - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, перший віце-прем'єр Степан Кубів доручив Міністерству фінансів і Міністерству юстиції до 20 лютого доопрацювати зазначений проект і до 23 лютого погодити його з АМКУ і Держрегуляторною службою.
Раніше УНН повідомляв, що Мінфін розробив проект ліцензійних умов для лотерей в травні минулого року. Однак він не пройшов узгодження в Нацбанку, Держказначействі, Держрегуляторній службі і АМКУ. Проект передбачає монополізацію ринку наближеним до влади приватним оператором "УНЛ" (Українська національна лотерея) і дискримінацію інших учасників, що може стати загрозою для існування галузі в цілому, підкреслили в держорганах.
Крім того, всупереч протесту цих органів, Мінфін включив положення дискримінаційного проекту в бюджет країни на 2018 рік, створивши штучну "діру" і тепер, зі слів Уповноваженого АМКУ А.Загребельської, шантажує цим Кабмін.