АМКУ не получил доработанный проект лицензионных условий для лотерей

“Повторно не поступал, только тот, что весной”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, первый вице-премьер Степан Кубив поручил Министерству финансов и Министерству юстиции до 20 февраля доработать указанный проект и до 23 февраля согласовать его с АМКУ и Госрегуляторной службой.



Ранее УНН сообщал, что Минфин разработал проект лицензионных условий для лотерей в мае прошлого года. Однако он не прошел согласование в Нацбанке, Госказначействе, Госрегуляторной службе и АМКУ. Проект предусматривает монополизацию рынка приближенным к власти частным оператором “УНЛ” (Украинская национальная лотерея) и дискриминацию остальных участников, что может стать угрозой для существования отрасли в целом, подчеркнули в госорганах.

Кроме того, вопреки протесту этих органов, Минфин включил положение дискриминационного проекта в бюджет страны на 2018 год, создав искусственную “дыру” и теперь, со слов Уполномоченного АМКУ А.Загребельской, шантажирует этим Кабмин.